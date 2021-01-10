Сегодня, 10 января в Ростове-на-Дону ожидается по-зимнему холодная погода. Если еще пару дней назад в самый разгар новогодних праздников столбики термометров показывали 7 градусов тепла, то теперь вернутся январские морозы. По данным донских синоптиков, весь день будет холодно, но без осадков.Утро начнется с минусовой температуры. Ожидается, что воздух охладится до 2 градусов ниже 0. Днем станет немного теплее - до 0 градусов. К вечеру, когда зайдет солнце, снова похолодает до 3 градусов мороза.При этом на небе будет пасмурно. Скорость ветра в пиковые часы не превысит 6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.Напомним, накануне региональное управление МЧС предупреждало всех жителей о резком ухудшении погоды. Специалисты говорили о налипании снега на ветви деревьев и провода. Сегодня на протяжении всего дня лучше не оставлять автомобили под сухими растениями или плохо закрепленными конструкциями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровье Публикуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!