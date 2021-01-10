В Ростове-на-Дону сегодня, 10 января, спасатели эвакуировали целый ресторан из-за возможного пожара. Как стало известно из социальных сетей, риск возгорания был в заведении на улице Красноармейской.В последний нерабочий день известный в городе ресторан заполнился людьми. На кухне повара, как обычно, готовили блюда для клиентов. В какой-то момент еда на сковородке загорелась, помещение в считанные секунды заполнилось едким дымом. Сотрудники сразу вызвали на место спасателей.Огнеборцы прибыли спустя несколько минут. К этому времени все люди покинули здание и стали ждать на улице. По-видимому, спасатели готовились к худшему, ведь приехали сразу на двух пожарных машинах.Однако, как отметили в ведомстве, вызов посчитали ложным. Сотрудники МЧС осмотрели заведение, но не обнаружили признаков возгорания. В скором времени в ресторан вернулись и посетители.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все