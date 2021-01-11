В Ростовской области полицейские и волонтеры разыскивают 39-летнюю жительницу Сальска Ирину Васильевну Дуванскую, которая пропала в конце 2020 года. Больше двух недель родственники и друзья дончанки ломают голову над тем, где может находиться их внезапно пропавшая женщина.От Ирины Дуванской нет никаких известий с 30 декабря, когда она ушла из дома и исчезла. Все это время женщина не отвечает на звонки и сообщения в мессенджерах, а также не выходит в социальные сети. Родственники опасаются, что дончанка попала в беду.В поисковом отряде \\"ЛизаАлерт Юг\\" рассказали, что рост пропавшей 173 см, она плотного телосложения, волосы средней длины черного цвета, глаза карие.В день исчезновения дончанка была одета в болоньевую куртку с капюшоном, коричневый свитер, синие брюки и черные ботинки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовские врачи спасли батайчанина, которому петарда попала в глазМужчина всегда сам запускал фейерверки, но в этом году решил этого не делать (подробности)АЛЛО!Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!