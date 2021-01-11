Поделимся актуальной информацией и обсудим в прямом эфире в 17:03, как обстоят дела с распределением транспортных потоков на этом участке.К закрытию моста на Малиновского автомобилистов и все остальное население готовили заранее. На всеобщее обозрение были представлены схемы объезда транспорта, заместитель главы администрации Ростова Константин Солонский, отвечающий за транспорт и дорожное хозяйство, заявил в прессе, что власти «поработают», в том числе, и с навигаторами, чтобы они заранее показывали автолюбителям пути объезда проблемных участков. Но несмотря на это, уже в праздничные дни автомобильные заторы ростовчане, что называется, ощутили на себе.Первый рабочий понедельник нового года ожидаемо начался с пробок. «Военвед полностью парализован. Автомобиль сегодня здесь совершенно бесполезный транспорт», «Ехать в сторону Малиновского нет желания. Только тратить топливо и терять время», — пишут в социальных сетях таксисты.Попытаемся понять настроение ростовчан, услышим мнения экспертов сегодня в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в 17:03. Не пропустите.Телефон прямого эфира: 333-25-22 или пишите на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дорожные пробки в Ростове в первый рабочий день: где ожидаются, как объехатьВыясняем, где могут появиться заторы после закрытия моста на Малиновского (подробнее)