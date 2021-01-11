В Ростовской области существующая только на бумаге лаборатория оказывала услуги компаниям из Курской и Орловской областей. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.Специалисты ведомства проводили проверку соблюдения закона в области безопасности зерна. Оказалось, что услуги поставщикам и покупателям зерна недобросовестно оказывала одна из частных структур в Батайске, информации о которой не было в документах ведомства.- Все протоколы испытаний выдавались незаконно из-за того, что исследования фактически не проводились. Это привело к недостоверному декларированию сельхозпродукции, - рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.Теперь всем организациям, которые пользовались услугами батайской компании, предстоит оплатить крупный штраф. Организаторы незаконного бизнеса будут привлечены к ответственности за подделку результатов экспертиз и прочих документов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников: полезные советы и рекомендацииСпециалисты считают, что приступать к трудовым обязанностям нужно постепенно (подробности)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!