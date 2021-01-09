До окончания новогодних праздников осталось всего два дня. Уже 11 числа сотни тысяч жителей Ростовской области встанут рано утром, чтобы первый раз в 2021 году поехать на работу. У многих приближение этого дня вызывает страх и апатию, ведь за время каникул люди отвыкли от решения трудовых задач, расслабились, слегка обленились. Менять любимый диван на офисный стул – дело трудное, но неизбежное. Пока еще есть время на отдых, рассказываем, как встать на рабочие рельсы с наименьшими потерями.ПОРЯДОК СНАРУЖИ - ПОРЯДОК ВНУТРИПервое, что советуют психологи, знающие, как работает мозг человека, - не стоит пытаться сделать все в первый день. Огромное количество нерешенных задач может отбить у вас какое-либо желание браться за них. Начните с малого, но интересного именно вам. Наверняка найдется то, что получается проще остального. Например, вы можете разобрать почту, удалить ненужные письма, почистить компьютер.Еще один важный момент – посвятите первое рабочее утро уборке. Начните новый год с чистого листа. Отсортируйте бумаги, выбросите ненужное, протрите клавиатуру, стол, почистите кружку. Упорядоченность на рабочем месте поспособствует упорядоченности в вашей голове.Не стоит в первые дни подолгу задерживаться на работе. Вы все равно не успеете закончить все дела, зато непривычное перенапряжение спровоцирует стресс. Это может вылиться в более плачевные последствия в виде болезней и нервных срывов. Покидайте рабочее место вовремя, хотя бы первую неделю.НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ЦЕЛИЕще один полезный совет: составьте план, предварительно выделив первоочередные и второстепенные задачи. Грамотное распределение времени поможет вам войти в привычный рабочий ритм безболезненно. Поразмыслите, чего бы вам хотелось достичь в ближайшее время. Может быть вы давно мечтали освоить новую специальность или пойти на повышение. Зафиксируйте на бумаге, как достичь желаемое. Четкое понимание цели даст вам силы на решение даже очень сложных задач.НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОТДЫХОМНовогодние праздники позади, но это не повод думать о работе даже дома. Постарайтесь лишний раз не обращать внимание на бесконечный поток уведомлений на телефоне. Получите удовольствий от простых вещей, которые вы делаете наедине с собой. Будь то чаепитие или прием горячей ванны. На фоне первых рабочих дней вы осознаете всю ценность таких моментов.Кроме того, заранее распланируйте свои выходные, встречи с друзьями и даже следующий отпуск! У вас появится вдохновение и мотивация заработать деньги на новое путешествие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовские врачи спасли батайчанина, которому петарда попала в глазМужчина всегда сам запускал фейерверки, но в этом году решил этого не делать (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!