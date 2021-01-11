Обладательница титула «Мисс Россия», модель Виктория Лопырева, рассказала о том, где любит отдыхать. Отметим, что девушка в принципе часто путешествует. Недавно она была в Турции, а потом – на Мальдивских островах. Но в ее сердце – Майями.Об этом она сообщила в своем микроблоге в «Инстаграм». Как написала модель, именно в этом городе, расположенном на побережье Атлантического океана, она всегда счастлива.- Есть такая фраза: «Никогда не возвращайтесь туда, где был когда-то счастлив!». Каждый раз я лечу в Майами с ощущением, что в этот раз будет хуже , чем тогда, - сообщила Виктория своим подписчикам.Но каждый визит в этот город все равно получается не менее радостным, чем предыдущий.- У каждого из нас есть места, где мы чувствуем себя абсолютно счастливыми! У меня много связано с Майами, и все эти моменты мощно запечатлелись в моем сознании. Я дважды жила в этом городе и оба раза была абсолютно счастлива! Ничего особенного, но утром открываю глаза и кайф, - подытожила девушка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Нам всем понравилась вчерашняя ночь\\": Виктория Лопырева в алом платье очаровала поклонниковДевушка также рассказала о роскошном вечереАЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!