Ростовский каскадер Евгений Чеботарев не дает скучать своим фанатам. В разгар новогодних праздников он вновь отправился покорять новые маршруты. Как и в предыдущий раз, парень решил преодолеть путь в несколько тысяч километров на старом автомобиле. Выбор пал на ржавую \\"Копейку\\", на которой он вместе со своим товарищем должен был доехать до Санкт-Петербурга.Для большего антуража энтузиасты приделали на крышу отечественной машины настоящую ванну. Вся поездка транслировалась в социальные сети, на трассе Евгений часто пересекался со своими подписчиками.Приближаясь к Москве, парни решили в прямом смысле \\"подогреть\\" интерес к своему путешествию. Они положили в ванну бревна и подожгли их. В результате получился \\"автомобиль из преисподней\\": крыша в огне, а за машиной тянется шлейф густого черного дыма. Ребята решили не жечь поленья зря и смастерили мангал, на котором прямо в движении стали жарить шашлыки.Однако любому веселью рано или поздно приходит конец. Приближаясь к Санкт-Петербургу, Чеботарев потерял управление и вылетел в кювет. Машина перевернулась и застыла в глубоком овраге. Вытаскивать авто пришлось с помощью военной техники. Кто-то подогнал настоящий БТР, дернул и поставить развалину на колеса.Некоторые подписчики заметили, что во время ДТП у \\"Копейки\\" из багажника выпал газовый баллон. Если бы он взорвался, то с трюками ростовский каскадер, скорее всего, окончательно бы завязал.Так или иначе, но спустя несколько часов неудержимый парень отогнал автомобиль в поле, облили бензином и поджог. Процесс взрыва сняли на камеру и выложили в сеть. За несколько часов его посмотрели более 100 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дорожные пробки в Ростове в первый рабочий день: где ожидаются, как объехатьВыясняем, где могут появиться заторы после закрытия моста на Малиновского (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!