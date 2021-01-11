В Ростовской области более трех с половиной тысяч детей прошли спортивное тестирование в рамках федерального проекта «Стань чемпионом», чтобы определить какой вид спорта им подходит больше всего. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Результаты помогли родителям мальчишек и девчонок от 6 до 12 лет определить наиболее подходящее спортивное направление для своих детей.Сейчас спортивная часть теста содержит несколько упражнений: разминку, прыжки в высоту с места, отжимания от пола, бросок мяча, растяжку, челночный бег.Ребята, обладающие способностями, смогут занять места в спортивных секциях и пополнить резерв юных спортсменов.- Мы можем усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва в регионе, - подчеркнул министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.В регионе тесты проводится с февраля 2019 года. В Ростове-на-Дону сдать тест можно в центре, расположенном на Шолохова, 31 \\"е\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФК «Ростов» подписал контракт с талантливым 16-летним футболистом из ВладимираВо время одного из матчей игрок смог забить через минуту после выхода на поле (подробности)АЛЛО!Записаться на тестирование иожно по телефону: 8(800) 505 75 00Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!