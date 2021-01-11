Футбольный клуб «Ростов» продолжает усиливать команду талантливыми игроками. Желто-синие подписали контракт с 16-летним полузащитником Кириллом Моисеевым, который является воспитанником клуба ФК «Торпедо-Владимир».Юный футболист решил разорвать контракт со своим прежним клубом, который сейчас выступает в третьем по рангу футбольном турнире России. К такому решению спортсмен пришел после того, как ему пришло официальное приглашение от клуба российской Премьер-лиги ФК «Ростов».Известно, что футболист стал участвовать в матчах только с сентября прошлого года. Свой первый гол спортсмен забил уже во время второй игры – в октябре. Полузащитник Кирилл Моисеев отправил в ворота противников мяч всего после нескольких секунд с момента выхода на поле.- Всего в текущем сезоне Кирилл Моисеев провел за «Торпедо-Владимир» 13 матчей, в которых он забил 2 мяча, - рассказали в пресс-службе ФК «Торпедо-Владимир».Напомним, в ФК «Ростов» также появился новый нападающий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТренер \\"Ростова\\" Валерий Карпин показал, как проводит время с дочками в канун Нового годаНаставник желто-синих отправился в снежную Прибалтику (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!