Следователи возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего парня во время пожара в хуторе Лихой Красносулинского района, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.Возгорание произошло в квартире. Юноша получил многочисленные ожоги и был доставлен в донскую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных в огне травм и отравления угарным газом. У следователей появились основания считать, что пожар возник по причине чей-то неосторожности.- По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - отметили в ведомстве.Пожар в квартире в хуторе Лихой произошел в предпоследний день новогодних каникул - 9 января.Сейчас сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Специалисты назначили проведение необходимых экспертиз, в ходе которых станут известны точные причины пожара.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовский каскадер перевернулся на трассе и взорвал свой автомобильНа старой \\"Копейке\\" с ванной на крыше он планировал добраться до северной столицы России (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!