Ростовчанин оказался под следствием после того, как у него дома нашли боеприпасы и оружие. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.В подвале частного дома оперативники нашли винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы, глушители, гранаты и две тысячи патронов.Сотрудники регионального ФСБ изъяли запрещенные предметы. Они отправили 70 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что все это было пригодно для использования.- Специалистами было возбуждено три уголовных дела о незаконном приобретении, передаче и хранении огнестрельного оружия, - отметили в управлении ФСБ по Ростовской области.Мужчину заподозрили также в незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ.Если вину ростовчанина докажут в суде, то ему грозит лишение свободы на долгий срок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоножовщина в супермаркете: в Ростове неизвестный чуть не убил двух человекВо время борьбы он случайно всадил лезвие себе в живот (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.