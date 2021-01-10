Накануне в Ростове-на-Дону произошел криминальный инцидент в одном из супермаркетов города. Неизвестный устроил настоящую средневековую резню, не отходя от кассы. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, агрессивный мужчина достал нож в крупном магазине на проспекте Буденновском. Это произошло в вечернее время, когда торговые ряды все еще были заполнены посетителями.Известно, что житель города подошел с продуктами на кассу и стал приставать к продавщице. Обычный диалог вскоре закончился и посыпались оскорбления. На это сразу отреагировали охранники супермаркета. Они сделали замечание клиенту, на что последовала неожиданная реакция.Мужчина достал нож, началась драка. Охранники попытались скрутить буйного покупателя, но тщетно. Вместо это он нанес несколько ударов острым лезвием. Кроме того, во время борьбы нож попал и в самого грубияна. В результате медицинская помощь нужна была всем троим.Пока мужчины разбирались между собой, кто-то вызвал на место полицию. Вскоре правоохранительни прибыли в магазин. Они задержали буйного жителя и доставили в отдел. Вокруг магазина растянули оградительную ленту, чтобы обозначить место преступление.- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося и тяжесть причиненного здоровью пострадавших вреда, - сообщили в региональном МВД.Что теперь будет с нападавшим, покажет время. Одно ясно точно: ответственности ему избежать не удастся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовские врачи спасли батайчанина, которому петарда попала в глазМужчина всегда сам запускал фейерверки, но в этом году решил этого не делать (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!