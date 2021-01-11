Дерзкое мошенничество на полмиллиона рублей совершил 29-летний рецидивист. Молодой мужчина через своих знакомых распространял информацию о продаже дорогой бытовой техники. Однако свою покупку доверившийся ему покупатель так и не получил.В полиции обманутый аферистом ростовчанин рассказал, что оплатил всю сумму за технику и стал ждать доставки товара. Однако продавец по какой-то причине перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения. Покупателю эта ситуация показалась подозрительной, поэтому он обратился в правоохранительные органы.Сотрудникам полиции удалось задержать 29-летнего мужчину, который ранее был судим за аналогичное преступление. Оказалось, что подозреваемому недавно удалось обмануть еще одного человека.- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Сейчас подозреваемый совершении мошенничества по решению суда находится под арестом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПилота дирижабля для перевозки грузов над мостом на Малиновского ищут в РостовеРаботодатели обещают среднюю для региона зарплату (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.