Ростовские бизнесмены, похоже, придумали, как обойти пробки и восстановить движение в районе моста на улице Малиновского. Одна из фирм ищет пилота дирижабля, который будет перемещать бытовую технику и тяжелые грузы.Сообщение о вакансии фирма разместила на одном из сайтов бесплатных объявлений. В объявлении поясняется, что должность появилась «в связи транспортной ситуацией» для «доставки грузов через мост Малиновского». От соискателей требуют «умения управлять дирижаблем» и «опыта работы в подобной должности».Вознаграждение – среднее по ростовским меркам. Руководство компании обещает нормированный рабочий день с девяти утра до шести вечера, заработную плату в 35 тысяч рублей, бонусы за переработки.Организация не поясняет, в каком состоянии находится летательный аппарат, как будет выполняться регулярный осмотр и техобслуживание, кто будет следить за состоянием здоровья пилота дирижабля и согласовывать стоянки.Впрочем, в объявлении фирма называет должность «водителем дирижабля». А на фото показан грузовичок, к которому прикреплена крупная модель летательного аппарата. «Комсомольская правда - Ростов» попыталась узнать подробности о необычном бизнесе и вакансии, но телефон, оставленный для связи, по какой-то причине работает в режиме автоответчика.Единственный мост на улице Малиновского по решению мэрии Ростова закрыт для транспорта с 4 января. В первый рабочий день это вызывало появление заторов на некоторых ключевых дорогах Ростова. Власти сообщили об изменении нескольких автобусных маршрутов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Слава Богу за все»: мать выжившего на «Онеге» моряка рассказала о самочувствии сынаРуслан Катюхин попал в страшный шторм в Баренцевом море и оказался одним из двух выживших членов экипажа (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.