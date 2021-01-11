Вот и настал первый рабочий день 2021 года и встретил он ростовчан с самого утра девятибалльными пробками.Стоит отметить, что заторы появились в основном на тех улицах, которые были предназначены для объезда злополучного моста на Малиновского. А именно - Таганрогская, Дачная, Вавилова. Такая ситуация сложилась на дорогах уже в семь утра.Остановились машины также на улице Зоологический и в районе Змиевской балки. Заторы также сковали улицу Шеболдаева и переулок Дальний.В пробках стоят водители и в центре города - на проспектах Буденновском и Ворошиловском. Парализовано движение на проспекте Стачки и на улице Немировича-Данченко.Максимальная скорость на этих участках - 1-3 километра в час.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДорожные пробки в Ростове в первый рабочий день: где ожидаются, как объехать.Выясняем, где могут появиться заторы после закрытия моста на Малиновского.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!