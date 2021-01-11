Страшная катастрофа произошла в Баренцевом море незадолго до Нового года. Около Новой Земли потерпел крушение траулер «Онега». Обледеневшее судно попало в шторм. Его сила была такова, что борт просто накрыло волной, смыв рыбаков. На борту находились 19 членов экипажа. Спасены двое. Один из них – матрос из Ростовской области, 30-летний Руслан Катюхин. Только он и его коллега успели надеть гидрозащитные костюмы. Это и спасло их от верной смерти.Мужчин подобрал рыболовецкий траулер, проходивший рядом с местом трагедии.Как рассказала мать Руслана, о трагедии в море она узнала только из репортажа по телевидению. Более того, несколько суток с момента затопления судна она не могла связаться с сыном. Женщина не знала, в каком он состоянии и где находится. Все звонки близких на «горячую линию» ни к чему не приводили. Поэтому Любовь Катюхина приняла решение лететь в Мурманскую область.Деньги на перелет собирали, что называется, всем миром. Большую часть суммы дал работодатель. Любовь Ивановна работает продавцом в сельском продуктовом магазине.Также помог деньгами друг семьи.К месту трагедии женщина вылетела в канун Нового года, 31 декабря. Как выяснилось, сын не звонил матери по той причине, что после спасения продолжал находиться в море на судне, подобравшем его в ледяной воде.В Мурманской области Любовь Катюхина провела несколько дней. С сыном ей наконец-то удалось встретиться уже после Нового года.Как сообщила дончанка корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», с Русланом, к счастью, все в порядке. Несмотря на переохлаждение, на момент встречи с матерью мужчина чувствовал себя хорошо.- Слава Богу за все. Господь спас сына, - говорит женщина.Сейчас Руслан отдыхает от самого страшного рейса в своей жизни. Он гостит у дяди. Вернется ли он в море, мужчина пока не знает.- Мы с сыном не обсуждали этот вопрос, - подытожила Любовь Ивановна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Отец выжившего при крушении «Онеги» матроса: «Русик бредил морем»Руслан Катюхин пошел в рейс второй раз в жизни на судне, которое вскоре затонуло«Лечу к сыну»: мать спасшегося матроса «Онеги» в канун Нового года отправится в МурманскДеньги на билет собирали всем миром (подробнее).