Первый рабочий день 2021 года стал неудачным для собственника квартиры, расположенной в Ростове-на-Дону по улице Еляна в Левенцовке. На девятом этаже в одном из жилых помещений вспыхнул пожар, в котором погибли две собачки.Причиной трагедии стала новогодняя гирлянда, произошло короткое замыкание, а затем вспыхнул огонь. Клубы дыма стали стремительно распространяться по квартире и выходить за ее пределы. О пожаре спасателям рассказали очевидцы, заподозрившие неладное.- Сообщение о возгорании поступило в 16:20. В квартире специалисты увидели, что загорелись вещи на площади 5 квадратных метров. Локализовать огонь удалось в 16:38, а полностью потушить – в 17:15, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.С пожаром в квартире боролись 16 сотрудников МЧС с помощью 6 единиц техники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.