В Ростове-на-Дону подвели предварительные итоги опроса, посвященного судьбе «блошиных» рынков, где люди устраивают стихийную торговлю старыми вещами. Голосование проходит на портале «Активный ростовчанин» и в Facebook.По предварительным результатам, большинство горожан - 41 процент, считают, что «блошиные» рынки нужно перенести на другие площадки, чуть меньше людей – более 34 процентов проголосовали за ликвидацию стихийной торговли, а еще 24 процента людей посчитали, что все нужно оставить, как есть.В социальной сети Facebook результаты голосования отличаются. Почти половина проголосовавших пользователей выступают за сохранение «блошиных» рынков - 45 процентов, перенести их на другие площадки хотят около 30процентов человек, а полностью ликвидировать просят - 25 проценов горожан.- По результатам голосования будет принято решение о судьбе «блошиных» рынков на территории города, - отметили в ростовской мэрии.Многие ростовчане отмечают, что им не нравится то, что продавцы зачастую слишком навязчивы и раскладывают вещи прямо на тротуары.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Местный колорит, очарование и налет самобытности»: Ростовчане обсуждают блошиный рынок в центре городаФотографии стихийных рядов прямо на асфальте опубликовал один из горожан (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.