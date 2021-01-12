Сегодня, 12 января, Ростов-на-Дону снова окутали сильнейшие дорожные заторы. Из-за закрытия моста на улице Малиновского основные транспортные артерии города, как и вчера, выкрасились в бардовые тона на интерактивных картах. Аномальное скопление машин провоцирует пробки даже там, где раньше их никогда не было.Как и вчера, в первый рабочий день, дорожные заторы сковали микрорайоне Военвед и Западный. С самого утра не протолкнуться на площади 2-ой пятилетке, где до сих пор все пути выкрашены в красные оттенки. В связи с этим \\"встала\\" и улица Шеболдаево в обе стороны. Тяжело было двигаться на проспекте Стачки, Мадояна и Доватора.В социальных сетях появилось видео от жительницы \\"Суворовский\\". На ее ролике пробка начинается прямо от нее дома, который расположен на окраине микрорайона. Бесконечный затор, как змея, тянется к Вавилова.- Время 7:00. Это кошмар! Бедные люди, - комментирует ростовчанка.Несмотря на это, общий уровень пробок в городе стал значительно меньше в сравнении с первым рабочим днем после новогодних праздников. По состоянию на 10:00 в Ростове популярные сервисы показывают всего 3 балла дорожных заторов.Становится понятно, что основная часть автомобилистов адаптировалась к транспортной обстановке и более грамотно выбирает утренний маршрут - потоки разделились между Западным и Военведом.Напомним, городские власти заявляют, что реконструкция моста на улице Малиновского завершится в конце этого года. Пока рабочие демонтируют старую переправу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОблачная и морозная погода ожидает ростовчан в канун Старого нового годаК вечеру начнет усиливаться ветер (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!