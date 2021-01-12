32-летняя Полина Диброва побывала на шумной вечеринке в одном из самых дорогих и престижных районов Москвы. Яркими кадрами жена телеведущего поделилась в своем микроблоке в Instagram.На Рублевке супруга Дмитрия Диброва провела время в окружении сотни знакомых и подруг. Женщины танцевали, участвовали в развлечениях и общались.Судя по всему, присутствующие забыли про ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Гостьи вечеринки были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.- Для того, чтобы веселиться от души совершенно не нужны вспомогательные элементы - можно свое хорошее настроение воспитывать и без алкоголя, - высказалась Полина Диброва в Instagram.Многим вечеринка понравилась. Но некоторые подписчики раскритиковали жительниц Рублевки за то, что они устроили массовое веселье в пандемию.\\"Все красиво, но на улице ковид, какие гулянки?\\", \\"В Европе все закрыто, а в России все гуляют\\", \\"А где маски? Рублевка?\\", \\"А ведь корона, но этим людям все равно\\", - высказывались люди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовчанка Полина Диброва похвасталась новым стилем супругаИзвестный телеведущий сменил прическу и оставил легкую небритость (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.