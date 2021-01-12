12 декабря в донской столице состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Первым выступил Евгений Ковалев, руководитель областного Роспотребнадзора. Он сообщил, что на Дону сейчас делается все возможное, чтобы предотвратить завоз в регион так называемого «британского» коронавируса.Так, за праздничные дни были проверены 32 рейса, а это 3 500 пассажиров в аэропорту Платов, десять из которых прилетели из Англии и Ирландии. Всех взяли на контроль.В целом, ситуация с ковидом на Дону по-прежнему тяжелая: болеют уже больше 56 тысяч человек. Есть и те, кто уже заболел коронавирусом во второй раз. Таковых на Дону несколько десятков человек.Лидером по числу заболевших стала суббота, 9 января. Тогда было зарегистрировано почти четыре сотни дончан, у которых лабораторно был подтвержден опасный вирус.