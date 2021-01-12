Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды. Прогноз сообщает городское управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.Погода начнет меняться 12 января около 23 часов. В области пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Из-за низких температур провода могут обледенеть, а на дорогах образуется гололед.Осадки сохранятся и 13 января, а в ночь на 14 января выпадет дождь. 15 января в Ростовскую область вернется мокрый снег. Снег может налипать на проводах и деревьях.— Возможны обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, гололед и заносы на дорогах, увеличение числа ДТП, — говорится в сообщении.В связи с ухудшением погоды автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок. За рулем нужно соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Пешеходам напомнили, что переходить дорогу можно только в разрешенных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМорозы до минус 14 и метель ожидаются в первой половине недели в Ростовской областиСиноптики прогнозируют сильный ветер до 15 — 20 метров в секунду. (Подробности)