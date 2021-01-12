Вареники с сюрпризом и их значение: что означает начинка и к чему овечья шерсть. Приближается один из самых любимых праздников для донских жителей - Старый Новый год. Многие верят, что с 13 на 14 января открывается дверь к потусторонним мирам, наступает хорошее время для проведения различных обрядов. Особое лакомство на торжество - вареники с сюрпризами.Специалисты рассказывают, что здесь, на донской земле, Старый Новый год всегда отмечали масштабно. Каждая хозяйка старалась перещеголять соседку кулинарными изысками. Обычно готовили сдобы, узвар, кутью и варенье. Однако особое лакомство, конечно же, вареники. Они символизировали богатство и достаток. Их ели со сметаной или сливками.Помимо традиционных вареников с картошкой или творогом, добавляли всевозможные специи и приправы. Они были нужны для предсказания будущего. Под тесто клали соль, перец, сахар, муку и даже овечью шерсть. Последняя символизировала финансовые успехи, ведь в прошлом она была ценным товаром. Так или иначе, но каждый ингредиент означал определенные события в предстоящем году. Люди с волнением выбирали вареники из общей посуду, надеясь найти внутри вестников добрых перемен.- Если вареник с мукой, жизнь будет богатой, но тяжелой. С солью - горькой, а пустой вареник означал пустую жизнь. Далее то, что известно нам всем: сахар предвещал сладкую жизнь, горох - к пополнению в семье, - объяснила \\"КП-Ростов\\" экскурсовод старочеркасского историко-архитектурного музея Галина Куянцева.Несмотря на неутолимое желание заглянуть в будущее, врачи рекомендуют быть аккуратными во время праздничного застолья. То, что может предсказать вам счастливую жизнь, может навредить прямо сейчас.КОНКРЕТНОЧто означает начинкаМонетка: крупный номинал - много денег,мелкий - на жизнь будет хватать, но без излишеств.Сахар - сладкая жизнь.Соль - ссоры и неприятности.Мука - будет сытная жизнь, но с трудностями.Лавровый лист - к удаче.Морковь - неожиданное знакомство.Обручальное кольцо - свадьба.Фасоль или горох - к прибавлению.Укроп - здоровье.Перец - жизнь будет с перчинкой.Хлебная корка - год будет сытым.Гречка - богатствоАЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!