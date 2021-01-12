В донской столице обсудили ситуация с пандемией на Дону. На сегодняшний день коронавирусом болеют уже больше 56 тысяч жителей Ростовской области.Во время новогодних каникул властями были предприняты все меры безопасности, которые были призваны не допустить распространение вируса.Так, за новогодние каникулы были проведены около 3000 тысяч праздничных мероприятия, но большинство из них, а именно – 2400, прошли в онлайн-режиме. В том числе – губернаторская новогодняя и рождественская елки.По слова Гуськова, кроме безопасности, в онлайн-форматах есть и другие плюсы. Так, наибольшее количество людей смогли увидеть губернаторские елки. Подарки же леткам были вручены прямо в руки в торжественной обстановке.Театры, по информации первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, посетили 70 тысяч человек. При этом все меры безопасности учреждениями были выполнены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В каком возрасте чаще болеют коронавирусом в Ростовской областиЦифры назвал главный эпидемиолог Дона (подробнее).