В донской столице 12 января прошло заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Как отметил в своем выступлении руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, за время зимних каникул снизилось число заболевших ковидом среди школьников и детсадовцев. Воспитатели и учителя тоже стали болеть реже. Это вполне объяснимо – школьные и дошкольные учреждения не работали.А вот людей в возрасте 56+, заболевших опасным вирусом, стало больше. Возможно, это объясняется тем, что граждане чаще ходили друг к другу в гости во время длительных выходных.Также Евгений Ковалев отметил, что 11 января для учеников свои двери открыли все школы Дона. На сегодняшний день из-за коронавируса на дистанционном обучении находятся всего три класса.Кроме того, по словам Ковалева, выросло число повторно заболевших коронавирусом. Таковых уже больше 50 человек в 17 муниципалитетах. Возраст самого молодого человека, второй раз заразившегося ковидом, 18 лет.Евгений Ковалев обратил внимание и на то, что в трудовых коллективах может вырасти число заболевших. Это связано с тем, что многие уезжали из города.В некоторых районах Дона во время новогодних праздников «снизилось» число заболевших ковидом. Но это объяснимо тем, что, по словам главного санитарного врача Дона, в ряде муниципалитетов просто - на просто делали крайне мало тестов. Среди районов – «двоечников» - Мартыновский, Волгодонской, Константиновский и другие районы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ходите по земле!»: Василий Голубев отругал глав районов из-за коронавирусаВ донской столице обсудили ситуацию с ковидом (подробнее).А В ЭТО ВРЕМЯ:В Ростовской области пытаются предотвратить завоз «британского» коронавирусаГлавный санитарный врач региона рассказал, что для этого делается (подробнее).