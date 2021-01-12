Сегодня ночью на подъездах к Ростову произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось сегодня ночью напротив памятника \\"Тачанка\\". Ужасающие кадры с место происшествия сняли и выложили на страницы городских пабликов очевидцы катастрофы.По данным правоохранительного ведомства, автомобиль \\"Хонда\\", за рулем которого находился сотрудник полиции, двигалась в сторону донской столицы. В салоне, по словам очевидцев, находилось еще несколько человек возможно в состоянии алкогольного опьянения. На \\"прыгучем\\" мосту мужчина потерял управление и вылетел на встречную полосу, где на полной скорости врезался в машину такси.Удар был такой силы, что двигатели обоих авто буквально вошли в салон. Машины раскидало в разные стороны, на несколько десятков метров разлетелись детали. На место сразу вызвали все экстренные службы. Скорая помощь прибыла через несколько минут, но было уже слишком поздно. Два человека погибли на месте: водитель такси и пассажир \\"Хонды\\".- В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосылка с сюрпризом: ростовчанин пытался передать другу в колонию апельсины с наркотикамиТеперь он может отправиться в тюрьму вслед за товарищемАЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.