Ростовские чиновники попытались упростить поездки на автобусах по маршрутам, которые подходят к закрытому мосту по улице Малиновского. Как рассказали в администрации города, пассажиры автобусов №№ 94, 96 могут бесплатно пересаживаться с разных сторон моста на двух остановках.Речь идет об остановках «Хлебозавод» и «Ростов-Западный», расположенной на пересечении улиц Малиновского и Факельной. Воспользоваться этим правом смогут люди, которые сядут в автобус своего направления не позднее полутора часов с момента предыдущей поездки.Факт поездки должен подтверждаться билетом, который можно получить в терминале на входе в общественный транспорт.- Пересадка с маршрута № 94 на маршрут № 96 не допускается, так как это разные маршруты, - отметили в пресс-службе ростовской мэрии.Сейчас в районе моста на Малиновского из-за реконструкции путепровода затруднено движение всех видов транспорта. Водителям приходится объезжать закрытый участок дороги.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчереди на электрички образовались в Ростове после закрытия моста на МалиновскогоЛюди столпились возле вокзала (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.