В период пандемии коронавируса Ростовская область, как и многие другие регионы, поражает цифрами жертв COVID-19. А ведь кроме жертв пандемии есть еще и погибшие, скончавшиеся от других болезней. Так уж бывает: кому - война, а кому - мать родна. Нередко на горе родственников наживаются те, кто работает в погребальной сфере. К примеру, за кремацию покойного могут запросить от десяти тысяч рублей и выше. А некоторые похоронные конторы настойчиво предлагают кремацию вне очереди – разумеется, за дополнительные деньги.- Был случай, когда в одном из южных городов работнику ритуальной сферы потребовалось кремировать восемь умерших, - рассказывает вице-президент союза похоронных организаций и крематориев в ЮФО Игорь Усиков. - Предприниматель обратился в Ростов, где ему назвали корректную сумму за каждого. Весь процесс должен был занять несколько дней, но что-то не устроило заказчика. Тогда ему позвонили из другой компании и предложили кремировать умерших вне очереди. Вот только стоимость выросла уже до 112 (!) тысяч рублей. При том, что на самом деле сумма за кремирование тела не может превышать установленную законом - 2260,90 рублей.По словам собеседника, это стоимость непосредственной услуги кремации, при этом иные ритуальные товары - гробы, венки, и агентские услуги, в том числе перевозка гроба с телом в крематорий, не входят в эту стоимость.- Доплат за срочность кремации, за срочность выдачи праха после кремации, иных доплат при оказании услуги кремации тела, действующими нормативными актами не предусмотрено, - уточнил Игорь Александрович.ВАЖНО!Если вы столкнулись с ситуацией, когда за кремацию потребовали большую сумму, вы можете обратиться в региональный Роспотребнадзор. Специалисты помогут вам понять, нарушен ли закон, и можно ли требовать возврата части средств.