Крещение 2021 в Ростове-на-Дону: как будет организовано из-за коронавируса. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев, сообщив о предложениях рабочей группы. После решения главы региона изменения могут внести в 272 постановление правительства области.В частности, в регионе должны быть подготовлены официальные места для купания в праздник, который отмечается в ночь на 19 января. Там должен быть контроль за соблюдением социального дистанцирования - не менее 1,5 метра, а площадь в палатках для переодевания - из расчета четыре квадратных метра на человека. Влажная уборка в них должна проводиться не реже одного раза в два часа с применением дезинфицирующих средств.Кроме того, на каждом пункте должен дежурить медработник, там же должны быть антисептики или дезинфицирующие салфетки.- Требования реальные и не вызовут больших финансовых затрат, - уверен Сергей Борисович. - Главное, что этот святой праздник должен проходить только в оборудованных местах со всеми мерами предосторожности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Рискнуть во славу Божию»: Как правильно отметить КрещениеВерующие христиане отметят один из главных праздников. Многие в этот день придут в храм, а кто-то решит окунуться в водоем. О том, как правильно встречать праздник, мы говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. (подробности)