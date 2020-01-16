«Рискнуть во славу Божию»: Как правильно отметить Крещение

В ближайшие выходные верующие христиане отметят один из главных праздников. Многие в этот день придут в храм, а кто-то решит окунуться в водоем. О том, как правильно встречать праздник, мы говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

О ХРАМЕ

- Крещение Господне является одним из 12 величайших праздников христианства, - рассказал Игорь Павлович. - В древние времена он отмечался в один день с праздником Рождества Христова, чем подчеркивалась особенность этого дня. И в Рождестве, и в Крещении древние христиане видели святое богоявление в буквальном смысле этого слова. В Рождестве Христовом мы видим, как Бог физический во плоти явился в историю нашего мира, а в праздник Крещения Господня - как Бог явился в виде голоса, который слышали все очевидцы тех событий, и в виде голубя, который сошел на Христа, когда он вышел из вод реки Иордан, о чем тоже свидетельствуют многие евангелисты. Явление Бога Отца, Бога Сына и Святаго Духа тоже в буквальном смысле этого слова является богоявлением. Греки называли это теофанией. С 4-5 века праздники получили отдельное существование и отдельную прописку в церковном календаре.

- Как правильно его проводить?

- Конечно, как и в любой церковный праздник, посвященный Христу или Божьей Матери, христиане идут в храм, чтобы приложиться к духовной основе этого праздника. И в этот день, как и в любой воскресный или великий праздничный день, доброй традицией и правильным действием будет следующее: прийти в храм, исповедоваться, причаститься Святых Христовых Тайн и уже после чего набрать святую воду и принести ее домой.

О ПРАЗДНИЧНОМ ЭКСТРИМЕ

- А как же окунуться в водоем?

- Помимо церковных установленных праздников, некоторые праздники нашего календаря обросли духовными традициями и обычаями, которые церковь принимает совершенно спокойно - немного где-то дорабатывая, ставя на свое место, но принимая. Еще 100-150 лет назад церковь не знала широкого распространения обычая купаться в водоемах в холодной воде и в холодную погоду. Наверное, психологически и исторически это можно объяснить особенностями нашего русского характера, который очень любит такие экстремальные вещи, предрасположен к нелогичным и рискованным поступкам.

И наши предки увидели в этом празднике прекрасную возможность рискнуть во Славу Божию во имя праздника своим здоровьем, продолжая это делать больше столетия.

- Как к этому относиться?

- Спокойно! Если вам позволяет это делать ваше здоровье, то ради Бога - организованы крещенские купания, есть водоемы, в них освящается вода, и вы со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» можете совершенно спокойно входить в эти воды, трехкратно погружаясь и перекрещивая себя. Но, если у вас нет такого расположения к праздничному экстриму, то просто оставьте это тем, у кого лежит к этому сердце. А сами отпразднуйте по старому благочестивому образцу - в храме.

О ВЕЛИКОЙ СВЯТЫНЕ

- А что касается святой воды?

- Она освящается в этот праздник дважды - 18 января в Крещенский сочельник, сразу после первой литургии, второй раз - уже в сам праздник Крещения Господня - после первой ранней литургии 19-го числа. И имеет совершенно одинаковую природу и благодатную силу, поскольку читаются одни и те же молитвы.

- Как к ней относиться?

- Как к величайшей святыне. Крещенскую воду называют великая агиасма, или великая святыня. Эту воду хранят у себя в доме на протяжении целого года, а есть люди, у которых она хранится и не портится десятилетиями. Ее используют по назначению. Если вам радостно или грустно, вы можете взять крещенскую воду, умыться ею, призвав Божью силу. Господь по вашей вере через призывание его Святого имени и прикосновения к этой великой святыне даст вам и утешение, и все необходимое. А еще этой водой принято освящать помещения, офисы, машины и даже животных. Так на Руси было принято идти с этой водой в хлев и окроплять ею коров, лошадей и другой домашний скот. И в этой традиции ничего зазорного нет.

- Когда в храмах Ростова-на-Дону пройдут праздничные божественные литургии?

- В каждом - согласно собственному расписанию. Так, в главном кафедральном соборе 18 января, в 8 часов утра, Божественную литургию возглавит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, а сразу же после ее окончания будет первое великое освящение воды. В воскресенье Божественная литургия в соборе начнется в 09.30, ее также возглавит глава донской митрополии. И после нее будет второе освящение крещенской воды.

Считается, что вода в крещенскую ночь становится святой.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНКРЕТНО

Где провести праздник и освятить воду*

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Адрес собора: ул. Станиславского, 58; тел. (863) 240-43-98.

Вознесения Господня.

Адрес храма: пер. Ахтарский, 3, тел. (863) 232-25-08.

Святителя Димитрия Ростовского.

Адрес храма: ул. Муравьева, 28б, парк Димитриевский, тел.(863) 220-34-71

Старо-Покровский.

Адрес храма: ул. Б. Садовая, 113б, тел.: (863) 263-80-88.

Приход храма св. вмч. Георгия на Халтуринском

Адрес храма: пер. Халтуринский 202, тел.: (863) 296-15-09

СЕВЕРНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Прав. Иоанна Кронштадтского.

Адрес храма: пл. Ростовского стрелкового полка, 1.

Казанской иконы Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону.

Адрес храма: пр. Космонавтов, 16а/32а, тел. (863) 292-65-31

Храм в честь Иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» г. Ростова-на-Дону

Адрес храма: ул. Таганрогская, 108а, тел.: (863) 248-96-09

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону.

Адрес храма: ул. Орбитальная, 1б, тел. (863) 248-95-85.

ЗАПАДНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Великомученицы Екатерины. Архиерейское подворье.

Адрес храма: ул. Извилистая, 7/1, тел. 207-23-09

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Адрес храма: ул. Алейникова, 10.

Святой Троицы на Рельефной улице.

Адрес храма: ул. Рельефная, 3.

Новомучеников и Исповедников Российских.

Адрес храма: пос. Ливенцовка, тел. (863) 266-31-03.

Святителя Николая Чудотворца.

Адрес храма: ул. Чапаевская, 18, тел. (863) 222-36-78.

Св. Иоанна Воина.

Адрес храма: ул. 339-й Стрелковой дивизии, 33, тел. (863) 246-53-31.

Св. великомученика Георгия.

Адрес храма: пр. Коммунистический, 38б, тел. (863) 222-67-39.

Преполовения.

Адрес храма: ул. Всесоюзная, 165, тел. (863) 242-09-66.

Святой Троицы на Международной улице.

Адрес храма: ул. Международная, 7а; тел. (863) 244-90-99.

Храм прп. Серафима Саровского.

Адрес храма: ул. Портовая, 72, тел. (863) 240-90-02.

ВОСТОЧНОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Адрес храма: микрорайон «Темерник-2», ул. Лелюшенко, 19/5.

Архистратига Божьего Михаила.

Адрес храма: пос. Александровка.

Храм-часовня святителя Спиридона Тримифунтского.

Адрес храма: пр. 40-летия Победы, 73/18; тел. 221-76-59.

Свято-Александринское архиерейское подворье.

Адрес храма: ул. Ченцова, 3, тел. (863) 253-45-11.

Сретения Господня.

Адрес храма: ул. Детская, 254; тел. (863) 257-65-63.

Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Адрес храма: пос. Чкалов, пер. Сальский, 61, тел. (863) 272-47-24.

Иконы Божией Матери «Умиление».

Адрес храма: 1-й пос. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 43/24а; тел. (863) 254-49-34.

Св. великомученика и целителя Пантелеимона. Приход при онкологическом институте.

Адрес храма: 14 линия, 63, Онкологический институт, тел. (863) 251-93-55.

Великомученика и целителя Пантелеимона.

Адрес храма: пр. Шолохова, 29а, парк им. Островского, тел. (863) 253-34-11.

* По данным официального сайта Ростовской-на-Дону епархии.

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