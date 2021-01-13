Самый любимый рэпер ростовчан – земляк Баста - выпустил клип на песню «Белый кит». Музыкант опубликовал ролик в интернете.Сюжет видеоклипа разворачивается в ночной Москве. Герой видео попадает в передряги, но несмотря на все сложности настойчиво идет к своей цели.Клип уже посмотрели более 156 тысяч человек. Многим подписчикам ростовского рэпера ролик пришелся по душе. Люди отметили, что Баста чувствует время и выпускает актуальную музыку в духе современных тенденций.\\"Василий - человек поколений\\", \\" Восторг! 10-ый раз пересматриваю!\\", \\"Песня очень хорошая\\", \\"Наконец-то старый вернулся в индустрию\\", - высказывались подписчики рэпера.Не обошлось и без критики. Так, по какой-то причине некоторые фанаты Басты считают, что он должен создавать песни и клипы, похожие на те, что были популярны десять лет назад.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Муж песни поет, а жена пашет вовсю»: Баста раскрыл тайну, кем работает его супругаДеньги жене рэпера достаются тяжело (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.