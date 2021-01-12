Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал о том, чем занимается его супруга.Жена популярного рэпера не только воспитывает детей, но и успевает строить успешную карьеру и зарабатывать деньги. Елена Пинская вместе с компаньоном руководит строительной фирмой. В основном организация выполняет ремонты в квартирах.Фанаты Басты пришли к выводу, что заработанные деньги достаются ей с большим трудом. Многие подписчики Басты в соцсетях не смогли понять, зачем жена музыканта занимается этой работой, ведь ее супруг который год попадает в рейтинг самых богатых людей России.«Вот кто в семье делом занят», «Муж песни поет, а жена пашет вовсю», «Васяня, хватит трындеть, шпатель в руки и вперед помогать», «Это чудесно и очень необычно для девушки!», «Говорят Шомуродов (футболист, - прим. ред.) из \\"Ростова\\" к ней плиточником перешел», «Теперь Елена семью обеспечивает. Пока артисты концерты не дают», - высказывались подписчики.Василий Вакуленко и Елена Пинская состоят в браке уже почти 12 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Кто тут девочка, родимый?\\": Баста и Сергей Шнуров устроили злобный баттлАртисты не скупились на эпитеты и обвиняли в друг друга в стукачестве (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.