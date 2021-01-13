Сегодня, 13 января, ранним утром на федеральной трассе донского региона случилась страшная авария с рейсовым автобусом. Внутри находились 15 человек, которые ехали из Москвы в Луганск. Детали трагичное ДТП сообщили в региональном ГИБДД.По данным дорожного ведомства, изначально было известно об одном погибшем - 32-летнему мужчине. Еще три женщина получили травмы и были доставлены в больницы ближайших городов. При этом спустя несколько часов врачи отпустили двух 30-летних девушек с незначительными травмами, госпитализация потребовалась только одной пансионерке.Однако прямо сейчас появилась информация, что под автобусом спасатели обнаружили тело еще одного человека. Сотрудники МЧС с помощью специальной техники подняли тяжелый транспорт и поставили на колеса. В этот момент они увидели женщину без признаков жизни. Предположительно, в момент удара он вылетела из окна.Таким образом, при ДТП скончались два человека и еще три получили травмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: что известно о пострадавшихЛюдей доставили в ближайшие больницы (подробнее)АЛЛО!Во всех чрезвычайных ситуациях, вызывайте помощь, по номеру – 112!