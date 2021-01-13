Ростовские таможенники в Гукове обнаружили в иномарке Volkswagen гражданина Украины более 600 незадекларированных автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Специалисты осмотрели машину с применением спецтехники. В сумках водителя обнаружили детали для ремонта автомобиля: водонагреватели, подшипники, приводные ремни, стабилизаторы, электроприводы. Из-за количества и состояния автозапчастей проверяющие пришли к выводу, что детали везли на продажу. Никаких документов на перевозимый товар собственник иномарки предоставить не смог.- Было возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас по факту произошедшего проводится расследование, - отметили в пресс-службе ведомства.Если вина водителя будет доказана, ему грозит крупный штраф за нарушение правил перевозки товара через границу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области неподалеку от российско-украинской границы нашли тайник с оружием и взрывчаткойСиловики ищут владельцев опасной находки (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!