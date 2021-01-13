В среду, 13 января в первой половине дня на федеральной трассе М-4 «Дон» опрокинулась фура, практически полностью перекрыв дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.Как уточнили в ведомстве, большегруз попал в аварию в Богучарском районе Воронежской области. В результате на дороге образовалась пробка, в которую могут попасть и водители из Ростовской области.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что 13 января на трассе в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По данным регионального управления ГИБДД, все случилось на автостраде М-4 \\"Дон\\".В ведомстве сообщили, что автобус двигался из Москвы по направлению в Луганск. Внутри находились 15 человек. Проезжая через донской регион, рано утром водитель потерял управление, автобус вылетел с трассы. В результате транспорт перевернулся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области перевернулся автобус: один пассажир погиб, трое пострадалиОн направлялся из Москвы в Луганск (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.