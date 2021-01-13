Рано утром в среду, 13 января, в Ростовской области на федеральной трассе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Известно, что дорожное происшествие случилось в Красносулинском районе около 06:23. Там опрокинулся пассажирский автобус «Москва-Луганск». Всего в салоне находилось 15 пассажиров.Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, авария произошла на 974-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительным данным 47-летний водитель автобуса \\"Мерседес\\" не справился с управлением и допустил опрокидывание.Сообщается, что в результате ДТП один пассажир - 32-летний мужчина - погиб на месте. Еще об одной жертве стало известно, когда спасатели подняли автобус.Как стало известно \\"Комсомольской правде Ростов\\", трое - женщин, возраст которых от 30 до 53 лет, получили травмы. Их доставили в ближайшую больницу. Состояние одной из пассажирок оценивается как тяжелое.Как добавили в правительстве региона, на место уже выехали 19 спасателей и семь единиц техники, в том числе эвакуатор «Чайка-Сервис». В помощь пассажирам организован автобус «ПАЗ».- Около 75 процентов всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения, - говорят специалисты. - Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения. Очень часто приводят к авариям плохие дороги - главным образом скользкие, а также неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины). Необходимо быть осторожными на дорогах, трезво оценивать ситуацию, соблюдать правила дорожного движения.По факту дорожного происшествия проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося.АЛЛО!Во всех чрезвычайных ситуациях, вызывайте помощь, по номеру – 112!