В среду, 13 января в Ростовской области из-за непогоды автоинспекция ввела ограничения на трех трассах. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.В частности, из-за снегопада движение для пассажирских автобусов будет ограничено на автодороге Морозовск — Цимлянск — Волгодонск с 0 по 62-й километр, Кашары —Первомайское — Милютинская — Морозовск с 48-го по 113-й километр, и на автодороге Кашары — Первомайская — Милютинская — Морозовск с 0 по 48-й километр.В полиции настоятельно советуют водителям быть осторожными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.Ранее «Комсомольская правда - Ростов» сообщала о том, что 13 января в первой половине дня на федеральной трассе М-4 «Дон» опрокинулась фура, практически полностью перекрыв дорогу. В результате на дороге образовалась пробка, в которую могут попасть и водители из Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Авария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: что известно о пострадавшихАвария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: людей доставили в ближайшие больницы (подробнее).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!