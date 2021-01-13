Стены внутри Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора украсила современная подсветка. Об этом сообщила администрация Новочеркасска.Теперь прихожане главного храма донских казаков смогут рассмотреть уникальную роспись, выполненную в византийском стиле, и в вечернее время.Постоянные посетители собора уже оценили нововведение. Многие жители и гости города отметили, что после изменений смогли по-новому взглянуть на фрески и прочие элементы, изображенные на стенах собора.Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор является едва ли не главной гордостью всех жителей Новочеркасска. Посмотреть на этот выдающийся объект архитектуры приезжают люди со всей Ростовской области, а также российские и иностранные туристы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение 2021 в Ростове-на-Дону: освящать воду в водоемах будут только после особого приглашенияОграничение вызвано пандемией коронавируса (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!