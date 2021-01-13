В среду, 13 января в Ростовской области ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха начнет снижаться после полудня. Скорость ветра, по прогнозам метеорологов, может достигать 20 метров в секунду. Областное управление ГИБДД попросило автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах.Ситуация на автомагистралях и междугородних трассах может значительно ухудшиться, особенно в вечерние часы.Во время снега, гололеда и сильного ветра водителям необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим. Автолюбителям стоит отказаться от резких маневров на дорогах.В региональной госавтоинспекции советуют на время непогоды отказаться от дальних поездок.Забывать о безопасности не стоит и пешеходам. Инспекторы рекомендуют держаться дальше от проезжей части и по возможности носить светоотражающие элементы на одежде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГололед и ветер: в Ростовской области объявили штормовое предупреждениеРассказываем, когда и где ждать непогоду (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!