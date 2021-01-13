В ближайшее время и без того неприятная погода станет еще хуже. Сотрудники МЧС по Ростовской области, ссылаясь на данные специалистов ростовского гидрометцентра, объявили штормовое предупреждение. В частности, речь идет погодных условиях в северных районах Ростовской области.Так, в среду, 13 декабря, начиная с 11-13 часов и до конца суток, а также утром 14 января в северных районах ожидается гололед. Также спасатели обещают сильный восточный юго-восточный ветер. Его порывы составят 15-20 метров в секунду.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» подробно писала о том, что явно не новогодняя погода будет ожидать ростовчан в день празднования Старого Нового года. Но для донской столицы это уже стало нормой, что первая половина зимы больше похожа на позднюю осень. Остается надеяться, что вкусные вареники поднимут испорченное погодой старо-новогоднее настроение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Крещение 2021 в Ростове-на-Дону: освящать воду в водоемах будут только после особого приглашенияКрещение 2021 в Ростове-на-Дону: это связано с коронавирусом (подробнее).