Обладательница титула «Мисс Россия», певица и очаровательная блондинка Татьяна Котова рассказала о том, что в ее семье поддерживают традицию отмечать Старый Новый год.- Вообще, этот праздник считается очень тихим и семейным. Он не любит безумного веселья со взрывами петард и алкоголем. И все детство я провела его, исполняя одну давнюю традицию, - лепила всей семьей вареники с сюрпризами, - написала в своем «Инстаграм» Татьяна Котова.Также она отметила, что, зачастую, предсказания на год у нее сбывались. А еще Татьяна рассказала, что планирует положить в вареники в этом году.Так, в ее арсенале – апельсин. Он означает, что в 2021 будет много наслаждений. Вишня в варенике сулит удачу, гречка – благоприятные новости, грибы – долгая счастливая жизнь, зерно обещает, что год будет богатым, а карамелька сулит любовь. Также Татьяна положит в вареники фундук. Он – к удачным приобретениям, а вот чеснок предполагает брак по расчету, яблоко – заслуженную награду.Тесто же, фасоль, и чешуя рыбы обозначают, как пояснила Татьяна, пополнение в семье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Вареники серьезно повышают вес\\": как отметить Старый Новый год без вреда для фигурыРостовский врач-диетолог рассказала, как приготовить праздничное блюдо, чтобы не набрать лишние килограммы (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.