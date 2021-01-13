Волонтеры регионального отряда \\"Лиза Алерт - Юг\\" начали поиски жительницы Каменска-Шахтинского. 48-летняя Светлана Александровна Ковалева пропала после новогодних каникул.Никакой информации о местонахождении женщины нет с утра 11 января. Родственники и друзья пытались неоднократно связаться с пропавшей, но все попытки оказались безуспешны. Светлана Ковалева не отвечает на звонки и сообщения в мессенджерах.Рост пропавшей дончанки - около 165 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.В день исчезновения была в черном полушубке, платье красно-коричневого цвета, темных сапогах. При себе у Светланы Ковалевой была черная сумка с документами.- Женщина имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи, - отметили волонтеры отряда \\"Лиза Алерт - Юг\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Вареники серьезно повышают вес\\": как отметить Старый Новый год без вреда для фигурыРостовский врач-диетолог рассказала, как приготовить праздничное блюдо, чтобы не набрать лишние килограммы (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.