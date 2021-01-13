Стиль одежды обладательницы титула «Мисс Россия» Татьяны Котовой претерпел множество изменений после ее переезда из Ростова-на-Дону в Москву, но одно осталось неизменным – актуальность. Певица в Instagram показала, что носит зимой 2021.Повседневные образы блондинки уместны во многих ситуациях. Так, белокурая красавица показала, как сочетать шубу цвета топленого молока с комплектом одежды total look. Модница надела черный свитшот и джинсы с ремнем.Красоту своего лица девушка подчеркнула солнцезащитными очками в тон одежды.В таком виде Татьяна Котова устроила фотосессию в центре города.Наряд певицы пришелся по душе многим. Люди отметили, что блондинке удалось красиво скомбинировать простые и недорогие вещи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала мамой: Татьяна Котова рассказала о своих достижениях в уходящем годуДевушка призналась, что очень счастлива (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!