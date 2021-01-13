В Ростовской области в одном из хуторов Родионово-Несветайского района расследуется групповое изнасилование. Жертвой стала 23-летняя ростовчанка. В хутор она приехала в гости к родственникам. Даже в страшном сне девушка не могла представить, чем закончится эта поездка.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ростовчанка подверглась нападению со стороны двух местных 20-летних парней.Злоумышленники, как считают следователи, совершили преступление в отношении девушки в старом заброшенном домовладении. О том, что с ней произошло, потерпевшая рассказала полицейским. Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их.- В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Оба заключены под стражу, - пояснил источник в правоохранительных органах региона.С места происшествия были изъяты юбка и женское белье. Если суд признает вину подозреваемых, их могут на 15 лет посадить в тюрьму.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Преступная любовь: курьер из Ростова попал под следствие за отношения со школьницейТеперь мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!