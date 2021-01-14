В Ростове расследуют уголовное дело, связанное с незаконной переделкой оружия. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 35-летний мужчина в своей небольшой квартирке на улице Ленина устроил настоящий оружейный склад и мастерскую, в которой реставрировал старинные ружья.По версии следствия, дончанин реставрировал и немного переделал винтовку «Маузер», сделанную в Германии в 1898 году.Также ростовчанину удалось усовершенствовать автомат Калашникова и два пистолета, один из которых был изготовлен в далеком 1930-ом году.- Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей», - сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на пять лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовские таможенники не заметили в машине украинца боевое оружие и грантыИм грозит арест и крупный штраф (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.