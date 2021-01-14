Супруги Дибровы отметили Старый Новый год дома. Телеведущий и его жена решили не собирать полный дом гостей и отказаться от вечерних нарядов, сделав выбор в пользу уютной одежды.Полина Диброва опубликовала в соцсети трогательный снимок, на котором супруг нежно обнимает ее за талию. Донская красавица призналась, что обожает этот праздник за особую атмосферу.- Люблю Старый Новый год за его традиции и вареники, а также за то, что можно увидеть родных и друзей, - рассказала Полина Диброва в Instagram.В последнее время Полина Диброва все активнее рассказывает о жизни своей семьи. Она делится яркими кадрами с праздников, встреч, вечеринок и прочих событий. Завистники не упускают возможности упрекнуть дончанку в том, что ее муж гораздо старше. Но, судя по всему, в семье Дибровых царят счастье, понимание и любовь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Львица ты наша»: Поклонники в восторге от фотосессии «Миссис Россия» Полины ДибровойА еще спросила у подписчиков, куда ей отправиться отдыхать (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!