В донской столице полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.Сотрудники правоохранительных органов узнали, что возле одного из городских вокзалов Ростова-на-Дону мужчина торгует «аптечными» наркотиками. Препарат используют пациенты, которые имеют проблемы с глазами, но он также популярен у наркозависимых людей.Во время контрольной закупки оперативники задержали 33-летнего местного жителя, который продавал лекарства.- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Сейчас полицейские устанавливают места и способы покупки сильнодействующих препаратов, а также людей, причастных к организации незаконного бизнеса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуацию с пробками в Ростове после закрытия моста удалось нивелировать, заявил минтрансОстрота транспортного кризиса уменьшается, считают в областном правительстве (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.