Мониторинг транспортного потока и изменение режима светофоров позволяют избегать сильных заторов, убежден министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.Заявление прозвучало во время визита чиновника в ростовский центр управления пассажирскими перевозками. По словам министра, ситуацию после закрытия моста на улице Малиновского в реальном времени мониторят представители мэрии совместно с ГИБДД. После заторов в первые дни года мэрия и автоинспекция внесли корректировки в режим работы светофоров на самых загруженных перекрестках. Автоинспекция выделила для регулировки потоков десять экипажей.В первый рабочий день в Ростове отмечались 9-балльные пробки. Сейчас в пиковые часы уровень загруженности – от шести до восьми баллов, пояснили в пресс-службе областного правительства.Напомним, единственный мост на улице Малиновского закрыт по решению мэрии 4 января. Мост находился в полуаварийном состоянии. Мэрия сообщила об изменении нескольких автобусных маршрутов. В минтрансе заявляли, что новый мост подрядчик сдаст в эксплуатацию в декабре 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Крещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.