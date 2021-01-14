Модель из Ростовской области, ставшая женой известного футболиста Дмитрия Тарасова, активно делится подробностями своей личной и общественной жизни с подписчиками в «Инстаграме». На днях семья ходила в кинотеатр на российский фильм «Огонь».Анастасия Костенко призналась, что лента доставила ей массу впечатлений.- С первых минут мы видим, казалось бы, обычные будни пожарных, но сколько подвигов стоит за всем этим. Ком в горле и слезы - ваш «попкорн» на этот сеанс – написала девушка в своем блоге в «Инстаграме».По ее словам, спецэффекты, впечатляющая раскадровка, звуковое сопровождение окунули в атмосферу переживания с первых минут экранной истории.А еще Анастасия призналась, что даже расплакалась во время сеанса. Также девушка считает, что немаловажную роль сыграл тщательно подобранный актерский состав.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Анастасию Костенко хейтеры атаковали звонками на телефонНа модель сыпались угрозы и оскорбления (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.